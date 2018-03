"Flere skal med" hedder en landsdækkende indsats, der skal fået ledige, som har modtaget kontanthjælp i mere end fem år, tættere på arbejdsmarkedet. I Odense er godt 1600 borgere blevet screenet, og 1100 af dem skal forsøge at få arbejde, enten i form af timer uden løntilskud eller et decideret job.

Aktivitetsparate ledige er den gruppe af arbejdsløse, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det skyldes, at de har andre problemer end det at være ledig, og derfor regnes de ikke med i den officielle ledighedsstatistik.

I Odense tilhører næsten 4000 denne gruppe og lidt over 1600 har fået kontanthjælp i mere end fem år.

Derfor er de kommet med i projektet "Flere skal med", et projekt som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet ved at kigge på metoder, der skulle have en positiv effekt.

De 1600 er blevet screenet og er efterfølgende delt ind i tre grupper. Hovedparten - de 1100 - er kommet med i den del af projektet, der handler om at få folk i arbejde eller skaffe dem timer til normal løn.

Væsentligt færre kontanthjælpsmodtagere er kommet i en anden gruppe, hvor man skal arbejder på at få folk i ressourceforløb for eventuelt at finde et fleksjob eller få en førtidspension, mens den sidste og mindste gruppe har så store problemer, for eksempel med misbrug, at indsatsen koncentreres her i stedet.