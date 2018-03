Indsigt

Kristina Bach er jobrehabiliteringschef og projektleder for "flere skal med", et projekt, der skal skaffe job til folk, der har gået ledige på kontanthjælp i mere end fem år og kæmper med andre problemer. Hun mener, det største svigt opstår, hvis man ikke stiller krav til folk.

Er de ledige i denne gruppe svære at hjælpe og flytte videre?

- Jo større grad af kompleksitet i problemerne, jo sværere er det. Hvis der er misbrug og psykisk sygdom, og du er ramt i alle livets facetter, skal vi have flere supplerende indsatser på banen. Vi samarbejder også med andre forvaltninger for at lave sammenhængende borgerforløb, sådan at det er os, der koordinerer indsatserne, så borgerne ikke skal løbe spidsrod mellem forvaltningerne.

Der er mange i den her gruppe, der sukker dybt, når de hører ordet praktik, fordi de har oplevet det mange gange før og har svært ved at motivere sig til en ny omgang. Hvordan arbejder I med det?

- Der er mange, der har været i flere praktikker. Men i mine øjne opstår svigtet først i det øjeblik, hvor vi ikke gør noget. Det kan godt være, at man har været i fire praktikker, som ikke har givet noget, men på et tidspunkt kommer man forhåbentlig op i en kadence, hvor man begynder at træne nogle færdigheder. Ingen borgere bliver ikke bedre af, at vi ikke gør noget og ikke kontakter dem. Og jo flere praktikker man har været i, jo flere kompetencer får man. Det tæller også, hvis det er lang tid siden, man har været på arbejdsmarkedet.

Men du har også en gruppe af syge, som føler, at de ikke kan arbejde - eller i hvert fald ikke særligt meget. Hvis I er alt for optimistiske på folks vegne, risikerer de at få endnu et nederlag. Skal I ikke være bedre til at være mere realistiske med, hvad borgerne kan?

- Det kan man sige. Men det her handler også om, at der er en lovgivning, som skal overholdes af alle kommuner. Her er nogle ret skarpe krav og definitioner på, hvornår man er berettiget til førtidspension eller ressourceforløb. Det arbejder vi på at blive bedre til at ramme. Men der er selvfølgelig også gråzoner.

Mange i denne gruppe har lært at nøjes med at være på kontanthjælp og frygter måske mere end noget andet endnu et nederlag. Skal I også bruge nogen psykologiske værktøjer i jeres arbejde for at flytte flere?

- Det skal man altid, når man arbejder med mennesker. Men jeg tror, at der sker et større svigt ved ikke at investere i den her gruppe og ikke være til stede. Der er borgere på kontanthjælp, der har tilrettelagt deres liv efter den ydelse, der kommer ind, og de har affundet sig med, at sådan er det nu en gang. Men jeg tror ikke på, at det gode liv ser sådan ud, hvis man har mulighed for at komme ud og bidrage et sted, hvor man har en berettigelse. Hvor folk siger: "Hvor var det fedt, du kom på arbejde i dag. Tak for indsatsen."

Jeg hører, at mange har en oplevelse af at komme ud til en arbejdsplads, hvor de bliver set lidt skævt til, og hvor de føler sig udenfor. Det er jo en helt anden oplevelse.

- Derfor ligger der også en vigtig opgave hos vores jobkonsulenter, som skaber de her åbninger. For meget handler om at skabe det rigtige match. Om at finde den arbejdsgiver, som selv har et stort socialt engagement. Eller som har en arbejdsplads med nogle job, som bliver varetaget af folk, der er lidt anderledes. Så sker der noget godt. Men desværre hører man som regel mest om de dårlige oplevelser.

Jeg vil tro, at det kan være svært at finde det rigtige match til så mange mennesker, som der er med her. Hvad tænker du om det?

- Selvfølgelig er det svært nogle gange at finde den rigtige arbejdsgiver til et praktiksted, men det er vores opgave. Det stiller store krav til vores medarbejdere og os som ledelse. Du skal brænde for det her og tåle at kunne få nogle afslag, når du ringer rundt. Det kræver noget engagement og tro.