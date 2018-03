54-årige Michael Nielsen har haft mange fysisk krævende job, der ikke kræver lange specialiserede uddannelser. Han har de senere år fået flere diskusprolapser og som følge deraf været på kontanthjælp i mere end fem år. Her fortæller han om glæden ved at få en sagsbehandler, der for en gangs skyld har læst hans sag, og om hans håb for fremtiden.