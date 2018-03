- Selvom der er nogle, der stadig skriver breve i dag - jeg gør det endda selv, så er det naturligt fra børns synspunkt, at breve, fjerpenne og blæk er på museum. I dag sender de fleste sms'er eller e-mails til hinanden, men jeg synes, at breve har en anden effekt - det ser mere officielt ud. Derfor sender jeg og min kammerat eksempelvis altid breve til hinanden, når vi ønsker tillykke, fortæller Lasse Offersen, der som museets børneformidler står for brevaktiviteten.

På Børnemuseet Møntergården i Odense er det personlige, håndskrevene brev blevet en museumsgenstand. Møntergårdens børnemuseum Histotoriet inviterer lørdag og søndag børn i alle aldre indenfor, for at de - bevæbnet med fjerpen, blæk og laksegl - kan prøve at skrive breve, som oldefar gjorde det.

- Godt, for vi er allerede i gang, siger Valdemar og sender et ægte gavtyvesmil til sine to brødre.

Lørdag og søndag fra klokken 11-15 kan børn og voksne lege med blæk, segl og fjerpenne i Histotoriet og prøve at skrive breve, som oldefar gjorde.

Det giver ofte Lasse Offersen lidt ekstra arbejde i form af oprydning, når en skoleklasse har været på besøg.

- Men det er meningen med det hele, for vi er et museum for børn, og det handler om ikke at presse noget ned over hovederne på dem. Her er det okay at røre, stille spørgsmål og lege med det hele. Børnene vil hellere lege, at de er snedkeren, end at høre om snedkeren, har Lasse Offersen erfaret.

- At det så betyder, at der nogle gange ryger en kop - det er, hvad det er. Det er derfor, vi har ekstra stel. Jeg er faktisk overrasket over, at der ikke er flere end to kopper, der er gået i stykker på det år, Børnenes Baggård har haft åbent, smiler han.