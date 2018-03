Svendborg: 25-årige Camilla Wadstrup Westergaard, Svendborg, vil nok trække aldersgennemsnittet i fagforbundet Søfartens Lederes bestyrelse pænt ned, efter hun blev valgt ind forleden.

Den unge kvinde har tidligere siddet i forbundets bestyrelse som de studerendes repræsentant, så helt ukendt med det er hun ikke, og hun trak også omkring hver tredje stemme.

“ Fremtiden for danske søfolk, de maritime uddannelser og ikke mindst fremtidens søfarende -de unge - er mine mærkesager. Camilla Wadstrup Westergaard, nyvalgt bestyrelsesmedlem i Søfartens Ledere

Hun fik oven i købet flere stemmer, end den siddende bestyrelsesformand, Bjarne Cæsar Jensen, der i øvrigt også er svendborgenser og arbejder hos det ligeledes lokale Danpilot. Trods nederlaget forventes han dog at fortsætte som formand.

Camilla Wadstrup Westergaard vil stadig tale de unges sag. Ifølge fagbladet Søfartens Ledere mener hun, at der er mere at arbejde for på uddannelsesområdet, selvom hun ikke mere er studerende selv. - Fremtiden for danske søfolk, de maritime uddannelser og ikke mindst fremtidens søfarende -de unge - er mine mærkesager. Det er emner, som diskuteres i stor stil i forskellige kredse, men det bliver ved snakken, og rederierne og politikerne skal snart til at tage nogle valg, siger hun til Søfartens Ledere.

Camilla Wadstrup Westergaard er ud af en maritim familie. Hun er vokset op dels i København dels i Grønland, men bor i sit voksenliv i Svendborg, hvor hun også har studeret til skibsfører ved Simac. I dag arbejder hun som andenstyrmand hos Maersk Line.