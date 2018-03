- Jeg havde meldinger på, at der er to derude og kunne i starten kun se den ene, fortæller indsatslederen.

Bogense: To personer om bord på uddybningsfartøjet M/S Sirius Høj blev reddet i land i god behold, da deres båd lørdag middag kæntrede lige uden for havneindløbet i Bogense.

Et øjenvidne fortæller til avisen, at hun og hendes kæreste havde været ved Søbadet for at vinterbade. De havde lige set båden sejle ud, og da de kiggede kort tid efter, så de, at den lå med bunden i vejret.

Kæresten løb resolut ned til molen og fandt en båd med bemanding, hvorefter de hurtigt sejlede ud til den kæntrede båd. Men før motorbåden kom helt tæt på, var beredskabets gummibåd nået frem, og de to våde og frysende mænd på det kæntrede fartøj blev sejlet ind til vestre mole og de ventende ambulancer.

Senere kom en båd fra Marinehjemmeværnet til for at se efter eventuel olieudslip.

- Det er meget lidt, den lækker, et spor på knap en meter i bredden cirka 100-150 meter væk fra båden, og så aftager det derfra, og på grund af vindretningen flyder det væk fra kysten, fortæller Mads Buse.

Han har kontaktet de relevante myndigheder, så den kæntrede båds position er lagt ind på søkort som advarsel for den trafik, der måtte være, for båden ligger i sejlrenden og fjerner udsynet til den røde bøje for de både, der sejler ind mod Bogense.

De to uheldige mænd om bord på M/S Sirius blev bragt til observation på sygehuset, fordi de var våde og afkølede.