- Det er meget afgørende for motivation og glæde ved vores kommende flytning til Nyborg, at vi på den måde lærer det hele bedre og kende. Besøget skabte rigtig god energi omkring området og stor tro på, at vi kan skabe et rigtig godt udgangspunkt for vores fremtidige virke i Nyborg, udtaler Esben Danielsen, men understreger endnu engang, at man befinder sig i en fase, hvor man holder alle muligheder åbne.

- Vi så på flere locations i Nyborg by for at danne os et indtryk af, hvor og hvordan vi kan etablere os - herunder den gamle politigård, fortæller Esben Danielsen, der beskriver det som en skæg, opløftende og meget givende dag, hvor der også var tid til en orientering om kommunens opbygning og historie samt en lidt større rundtur til nogle af landsbyerne med borgmester Kenneth Muhs (V) som guide.

Man er dog begyndt at se sig om efter egnede lokaler, og mandag var direktøren så på besøg i Nyborg for at lære stedet bedre at kende.

Statslige arbejdspladser flytter Regeringen har besluttet at flytte mere end 400 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til andre dele af landet.På et pressemøde i januar slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast, at der ikke bliver tale om at bygge nyt i forbindelse med udflytningen. Eller indflytningen, som han valgte at betegne øvelsen. I stedet skal man gøre brug af eksisterende lokaler. Samme dag kom det frem, at Lokale- og Anlægsfonden flytter fra Holmen i København til Nyborg. Fondens direktør var kort tid efter på besøg i bæltbyen, hvor han mødtes med borgmester Kenneth Muhs (V). For nylig fik han så følgeskab af sine kolleger.

For fondens medarbejdere kom det derimod som et stort chok. Her - cirka to måneder senere - er der endnu ikke truffet en beslutning om, hvor de 14 statslige arbejdspladser fremover skal have adresse. Det kommer der formentlig først en endelig afklaring på efter sommerferien, oplyser direktør i Lokale- og Anlægsfonden Esben Danielsen til Fyens Stiftstidende.

Nyborg: Glæden var stor hos blandt andre borgmester Kenneth Muhs (V), da det midt i januar kom frem, at Lokale- og Anlægsfonden skal rykke fra København til Nyborg. Der sker som led i regerings plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Kenneth Muhs er da også helt på det rene med, at beslutningen i sidste ende ligger hos Lokale- og Anlægsfonden.

- Når vi peger på politigården som en mulighed, så er det, fordi lokalerne er ledige. Samtidig vi ved, at Lokale- og Anlægsfonden har et ønske om at bo centralt i Nyborg. Man skal passe på med at tolke for meget på det, der bliver sagt under sådan et besøg, men det lød umiddelbart, som om de var positive over for idéen, siger borgmesteren.

Han tilføjer, at lokalerne er lige til at flytte ind i, efter at politiet for nogle år tilbage omdannede den tidligere arrest til kontorer.

<p style="margin:0;padding:0;border:0;"> <img src="https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=970598&ADFPageName=Adform_DMP_Netaviser&ADFdivider=|" width="1" height="1" alt="" /> </p> <img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=468961990104832&ev=PageView&noscript=1"/> Lokale- og Anlægsfonden hører ind under Kulturministeriet og arbejder med at støtte byggeri inden for idræts- kultur og fritidsområdet. Det gælder blandt andet det kommende multibassin i Nyborg.

Ud over de 14 statslige arbejdspladser kan man ifølge Kenneth Muhs forestille sig, at en række af de virksomheder, der arbejder tæt sammen med fonden, også overvejer at flytte fra København til Nyborg.

Direktøren oplyser, at man arbejder efter en tidsplan med flytning midt i 2019.