Udvikling. Helhedsplan for Nyborg skal være visionær

Venstre ønsker en helhedsplan for Nyborg bys udvikling før sommer. Glædeligt. Men den bør være visionær med et langsigtet strategisk sigte for hele byens udvikling som handels- og bosætningsby og ikke en smart manøvre for et hurtigt butikscenter på Lynfrosten.

Hvad skaber en levende bymidte med spændende gader, butikker, cafeer, der er nødvendige for at trække turister fra slottet ud i byen og øge detailomsætningen? Hvad skal til for at fastholde lokale i at handle i byen? Her tænker jeg på et samspil af oplevelser og aktiviteter i dagligdagen, der gør, at man synes, det er hyggeligt og sjovt at handle i Nyborg frem for at køre til Rosengaardscentret.

Andet end bymidten bør drøftes. Hvad med de sidste ledige havnearealer, de tre moler? Skal det absolut være flere dyre boliger? Eller er det bedre med f.eks. en byens havnepark med adgang til vandet, skaterrampe, cykellegebanen måske, et grønt område med plads til borde og bænke, og hvor der kan grille en sommeraften, etc. etc.?

Og er det bedre i stedet at bygge almindelige boliger på Lynfrosten, et areal tæt på station og adgang til motorvej? Eller måske et iværksættercampus, Fyns nye klatrepark eller helt andre formål? Få det undersøgt!

Bør kommunen ligefrem købe de sidste havnearealer og Lynfrosten for at få kontrol og mulighed for at styre den fremtidige udvikling i byen frem for at acceptere byggerier, der i worst case forhindrer en ønsket udvikling?

Det kræver mod, vilje og fremsynethed hos politikkerne at opkøbe arealer for at sikre kontrol over den fremtidige byudvikling. Mange andre byer benytter det som værktøj, så hvorfor ikke også Nyborg Kommune?

Der er meget at diskutere før en helhedsplan bliver visionær.