Indsigt

- Jesper og hans kollegaer i bestyrelsen i Vissenbjerg fodboldklub ved ikke, hvem der i første omgang indstillede ham til årets klubleder. Var det jer?

- Jeg støder første gang på indstillingen af Jesper i forbindelse med vores behandling af de indstillede kandidater i den jury, der skal finde frem til årets fynske fodboldleder. Præcis hvor den indstilling kommer fra, ved jeg ikke. Jeg vil tro den opstår gennem vores klubrådgivere, der kommer godt rundt i det fynske.

- Hvad kan Jesper, som gør ham til årets klubleder?

- Jesper kan rigtig mange ting. Han er initiativrig, udvikler klubben. Blandt andet i forhold til klubbens rolle overfor kommunen, og så har han igangsat nogle projekter, der bringer økonomi til klubben, blandt andet noget fyrværkerisalg. Unikt er han også træner - ud over at være en del af klubledelsen (han er formand og tidligere kasserer red.) har han også overskud til at være ude på træningsbanen. Og så er han god til noget af det, vi har meget fokus på, nemlig at involvere så mange som muligt i opgaveløsningen.

- Hvad kan andre klubledere lære af ham?

- Vi har rigtig mange dygtige klubledere i de fynske fodboldklubber. Men det at være initiativrig, vedholdende og involverende - at kunne involvere sine kollegaer i klubben - og så det at være bevidst om relationen til kommunen er fire gode bud på, hvad der har gjort ham til årets klubleder, men også hvad man kan holde fokus på.

- Hvad betyder prisen?

- For Jesper, er jeg sikker på, den betyder rigtig meget. Jeg oplever jævnligt, når vi overrækker hædersbevisninger, at de bliver stolte og beærede over anderkendelsen af deres frivillige arbejde. For Jesper personligt er det et kæmpe skulderklap i forhold til de mange timer, han lægger i fodboldklubben. Og så er det en rigtig flot fortælling for fynsk fodbold, at vi har nogle klubledere der bliver bemærket i hele fodbolddanmark.

- Hvorfor uddeler I de priser?

- Det gør vi netop for at kunne anerkende den store indsats, der sker i foreningslivet.