Tirsdag er hjernen på dagsordenen i Odense, da Hjerneugen 2018 kommer til Fyn. Ugen starter med et åbningsarrangement i København og tager derefter rundt i landet for at give et indblik i dansk hjerneforskning og øge forståelsen for hjernens rolle i hverdagen.

Arrangementet er støttet af FENS, europæisk neurovidenskab, og finansieret af Danafonden, og er lavet i et samarbejde mellem HjerneForum, Syddansk Universitet, Folkeuniversitetet i København, Købehavns Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet.

Program for Hjerneugen 2018 i Odense Hjerneugen kommer til Odense tirsdag klokken 16 til 18.15. Arrangementet afholdes i lokale U140 på Syddansk Universitet.16.00-16.10: Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet



16.10-16.55: Tilbage til fremtiden: Bevægelserne og den aldrende hjerne ved Albert Gjedde, Syddansk Universitet



16.55-17.40: Hvad er apopleksi og hvordan kan sygdommen forebygges? ved Rune Skovgaard Rasmussen, Københavns Universitet



17.40-18.10: Den Talentfulde Hjerne - Et kig på hjernens fascinerende funktioner og hvordan vi undersøger dem ved Nicolas Caesar Petersen, Københavns Universitet



18.10-18.15: Jubilæums-reception og afrunding på dagen i Odense

Udover en række foredrag byder hjerneugen i Odense også på jubilæumsfejring af HjerneForum - Landsforening til Bekæmpelse af Hjernesygdomme, som blev stiftet for 20 år siden.

Hjerneugen i Odense og jubilæumsfesten for HjerneForum finder sted tirsdag fra klokken 16 til 18.15 i lokale U140 på Syddansk Universitet i Odense. Arrangementet er gratis, og arrangørerne ser meget gerne, at man tilmelder sig begivenheden via Facebook: www.facebook.com/hjerneuge