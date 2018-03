Tre kvinder er blevet fundet døde på et plejehjem for krigsveteraner efter et gidseldrama sent fredag lokal tid i Yountville i den amerikanske delstat Californien.

Ud over de tre kvinder blev manden, der havde holdt dem som gidsler i flere timer, også fundet død på stedet.

Det oplyser politiet i Napa County ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en senator i Californien var gerningsmanden en del af Pathway Home, der er et program for krigsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Samme senator oplyser, at de tre dræbte gidsler var ansatte på plejehjemmet.

- Manden var tidligere patient, og han havde modtaget en medalje i militæret, skriver AP.

Gerningsmanden listede sig ind under en personalefest ind på plejehjemmet Pathway Home, der har omkring 1000 beboere.

Her tog han tre gidsler, hvorefter han forskansede sig i timevis uden at ville kommunikere med politiet.

Politiet kender gerningsmandens identitet, men motivet bag gidseltagningen er stadig et mysterium for myndighederne.

En betjent fra Napa County besvarede alarmopkaldet fra plejehjemmet, hvor der opstod en skudveksling mellem ham og gerningsmanden.

En person fortæller til nyhedsbureauet AP, at hans kone, der arbejder på plejehjemmet, har fortalt, at gerningsmanden sneg sig ind uden stort postyr.

Herefter lod han veteranerne forlade plejehjemmet, mens han tog tre ansatte som gidsler.

Politiet forsøgte at kontakte gerningsmanden på mobiltelefon og plejehjemmets fastnettelefon - uden held.

Politiet evakuerede plejehjemmet og spærrede de omkringliggende veje under gidseldramaet.