På trods af, at forældre til skolebørn omkring nytår var blevet lovet, at myndighederne ville slette private data fra en trivselsmåling, er der endnu ikke sket noget.

Det skriver Politiken.

Undervisningsministeriet har beklaget, at tusindvis af forældre og børn blev vildledt, da skoleeleverne i de årlige nationale trivselsmålinger mellem 2015 og 2017 blev lovet anonymitet, uden at det rent faktisk var tilfældet.

Mange forældre blev bekymret over at læse i Politiken, at Styrelsen for It og Læring (Stil) reelt gemte de følsomme persondata om børnene med cpr-numre på ubestemt tid.

Nogle skred til politianmeldelser af ministeriet. Andre skrev til ministeriet med krav om, at deres børns trivselsdata blev slettet.

Og nu har forældrene fået svar fra styrelsen:

- Stil imødekommer ikke din anmodning om sletning af dit barns besvarelser i trivselsmålingen, er det enslydende svar i de afgørelser, som en række borgere har sendt til Politiken.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver i en kommentar til avisen, at ministeriet er i gang med at behandle en klage over styrelsens afgørelse.

- Jeg kan ikke kommentere verserende klagesager. Men jeg vil fremadrettet arbejde for, at borgere får mulighed for at få slettet data, lyder det fra Merete Riisager.

Siden nytår har ministeren genstartet målingen, som løber af stablen fra 20. marts. Men hun har nu sikret, at børn kan afgive anonyme svar på papir.

Undervisningsministeriet har siden 2015 gennemført trivselsmålinger af elever ned til 0. klasse.