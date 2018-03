Ærøexpressen fik fredag aften massiv opbakning fra sine aktionærer til at indgå kontrakt med Hvide Sande Shipyard. Værftet skal bygge den nye færge, der fra foråret 2019 skal sejle mellem Marstal og Rudkøbing.

Men på trods af ny skrogtype og længere overfartstid, var der er stor opbakning fra de 200 aktionærer til at lade Ærøexpressen kan gå videre med planerne.

De nye planer går ud på, at Ærøexpressen vil hyre Hvide Sande Shipyard til at bygge en enkeltskroget færge i stedet for en katamaran, og at overfartstiden bliver på 45-47 minutter i forhold til de 40 minutter, som rederiet tidligere har været ude og love.

Marstal: Omkring 200 aktionærer var fredag aften mødt op til Ærøexpressens ekstraordinære generalforsamling på Marstal Navigationsskole, for at stemme om rederiets nye færgeplaner.

En aktieandel på 6,3 millioner kroner stemte ja til at Ærøexpressen kan indgå kontrakt med Hvide Sande Shipyard, mens en aktieandel på kun 7000 kroner stemte imod. En aktieandel på 11.000 kroner stemte blankt.

Da det stod klart, at Ærøexpressen havde fået grønt lys til at gå videre med planerne, rejste hele salen sig og gav bestyrelsen et stort bifald.

Selvom rederiet nu har fået carte blanche til at skrive under på en kontrakt med det vestjyske skibsværft, så er det ikke noget, der kommer til at ske i morgen. Det fortæller Christian Holm, der er bestyrelsesformand i Ærøexpressen.

- Først skal vi have en aftale på plads med Langeland Kommune om færgelejet. Vi skriver ikke under på nogen kontrakt med skibsværftet før vi ved, om der er et færgeleje i Rudkøbing, siger han.

Ærøexpressen håber, at aftalen med Langeland kan være på plads indenfor en måned.

Hvad betyder det i forhold til jeres planer om at have en færge klar i foråret 2019?

- Det bliver et langt forår. Vi regner med at få leveret færgen den 10. juni, men den dato kan selvfølgelig skubbe sig alt efter hvad der sker, siger Christian Holm.

