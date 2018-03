FODBOLD: Efter AGFs 1-0 sejr over OB opstod der tumult på banen. Dino Mikanovic gestikulerede og jublede op mod odenses fans. Derefter løb flere OB-spillere mod ham. Begge holds spillere trak hen for at få hevet spillerne fra hinanden, sågar AGFs sportschef Peter "PC" Christiansen løb ind og hev Dino Mikanovic væk fra mængden.

- Det er normalt, jeg ville bare fejre det med Jovanovic. Så gør jeg sådan her (slår ud med armene). Tro mig, du skal bare se nogle kampe fra Balkan, det her er normalt. Jeg undskylder til Odenses fans, hvis jeg har gjort noget ondt ved dem, sagde Dino Mikanovic efter kampen.

Nogle af OB's fans løb mod banen, men blev holdt tilbage af sikkerhedsvagterne på stadion. Skænderiet mellem spillerne varede, da også længe efter de blev skilt ad. Det stoppede dog inden holdene kom i omklædningsrummet.

- Jeg har sagt undskyld til Odenses spillere, jeg ville bare fejre sejren, sagde Dino Mikanovic.

- Hvis det omvendte var sket i Aarhus, ville vi også have løbet hen og sagt at det andet hold skulle stoppe det, så jeg kan godt forstå Odenses spillere, sagde han.

Efter kampen tog David Nielsen også Dino Mikanovic i forsvar. Han pegede på, at Odenses fans og spillere selv var ude om, at Dino Mikanovic skulle juble over for dem.

- Hvis OB's spillere havde set, den modtagelse som OB's fans gav os, da vi kom til stadion, så ville de have forstået Dino Mikanovics reaktion. Vi blev mødt fremragende af OB's fans, som stod og råbte skældsord efter os, og jeg elskede det. Jeg sagde til spillerne, at fansene ikke vidste, at de lige havde lavet verdens største fejl, fordi det var motivation på vores bål. Og det er sådan det er, når de gør sådan, så skal han også have lov til at gøre, det han gør. Han gestikulerede ikke grimt. Det er ikke en sag i min verden, sagde David Nielsen.