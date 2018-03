Men arbejdet med at gøre klar til anlæggelsen af den kommende letbane på Middelfartvej er forud for tidsplanen, så nu skal trafikanterne i Bolbro til at indstille sig på at arbejdet rykker videre.

Arbejdet begynder i den vestlige side af Stadionvej. Det vil sige den side, der vender ind mod den gamle skole. Efter cirka to måneder flytter vejarbejdet over i den østlige side af vejen. Og det kræver lidt tålmodighed fra særligt bilisterne. For anlægsarbejdet på Stadionvej er planlagt til at vare til udgangen af juli.

Lige nu har man mulighed for at parkere ved kantstenen på Stadionvej mellem stadion og Hauges Plads, men det bliver ikke muligt fra mandag og frem til arbejdet er afsluttet. Når hele ombygningen er afsluttet, vil det være muligt at kantstensparkere på den østlige side af Stadionvej på strækningen. Altså indtil arbejdet med at lægge spor til letbanen begynder. Det ventes at ske i november 2018.

Det sporarbejde vil stå på frem til foråret 2020. Herefter skal letbanen testes, før den efter planen kan åbne i slutningen af 2020.