Mens nogle uddannelser fører til topløn og høj jobsikkerhed, fører andre til lige det modsatte. Fyens Stiftstidende har lavet en større opgørelse over fremtidsudsigterne med en fynsk uddannelse.

På torsdag klokken 12 er det sidste udkald for at sende sine ansøgninger til videregående uddannelser, hvis man vil gerne vil ind gennem kvote to. Altså dér, hvor man vurderes på andre kvaliteter end karaktererne fra ens eksamensbevis. Og landes drømmestudiet på Fyn, kan nogle godte sig over udsigt til klækkelige lønchecks, mens andre må sande, at de risikerer at uddanne sig til arbejdsløshed. Og så er der de hundredvis, som slet ikke når så langt, fordi de dropper ud det første år.

De scenarier har Fyens Stiftstidende lavet en større opgørelse over ved at trække tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for de fynske uddannelser. I teksten får du nogle få udpluk. Men klik dig videre i linkene og få samlede opgørelser og top 10-lister for de fynske uddannelser. Blandt andet viser tallene, at du skal blive klog på sygdomme, hvis du vil sikre dig den tykkeste tegnebog. Studerende fra medicin på SDU ligger helt i top, når de 10 år efter deres fynske uddannelse kan forvente en månedsløn på 63.200 kroner.

I den lave ender ligger modsat fag som gastronom og bygningsmaler med lige omkring 21.000 om måneden, 10 år efter de studerende er uddannet. I tallene er også store forskelle de fynske studerendes jobchancer. Vælger man at læse billedkunst, ser det ikke for lyst ud. Her er arbejdsløsheden for nyuddannede på hele 45 procent. Stiles ansøgningerne i stedet til fag som matematik eller medicin, kan man se frem til en arbejdsløshed for nyuddannede, som roder nede omkring nul. Artiklen fortsætter under grafikken