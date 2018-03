- Men altså. Det er sgu ikke det, der har drevet mig gennem studiet, eller som jeg mener, er det mest centrale at se på i forhold til et job, siger Emil Pope.

Blandt andet har han været i praktik som forretningsudvikler, og den funktion håber han at kunne gøre til et fuldtidsjob: Én, som kan gribe nye ideer, tænke stort og være med til gøre chefen bedre i stand til at dreje roret for virksomhedens linje.

- Jeg kæmpede, men produktet levede ikke op til ambitionerne, for eksempel at huslejen ikke måtte overstige 3000 kroner. Og så havde jeg ikke nok erfaring til at få det til at flyve - andre kunne givetvis være nået i mål, siger han.

For knap to år siden stiftede Emil Pope sågar sin egen virksomhed. Et projekt om at få containere som studieboliger til Odense. Det startede godt med en lille indsprøjtning fra en investor, men han besluttede at lukke virksomheden igen.

Lidt ondt i maven kan Emil Pope dog godt have over, hvad der venter efter sommeren. For eksempel viser Uddannelses- og Forskningsministeriets tal, at filosoffer lige efter studiet går en del mere arbejdsløse end de fleste andre faggrupper.

- Men når jeg tænker efter, bliver jeg mindre betænkelig på mine egne vegne. For jeg er god til at gribe knoglen og at være opsøgende. Og jeg hører fra mange, at kan man sparke døren ind og vise gåpåmod, kan det være lige så vigtigt som hvilken uddannelse, der står på cv'et, siger han og tilføjer:

- Og så ved jeg godt, at det første job ikke nødvendigvis er ønskejobbet, og det har jeg det helt fint med. Men jeg skal nok nå derhen, hvor jeg gerne vil.

For fem år siden, da Emil Pope valgte studie, var det familie og venner, som påpegede - og fik ret - at filosofi måtte være noget for ham.

Selv var han slet ikke sikker. Og det mener han heller ikke, man behøver være. Ligesom tal om ledighed eller løn ikke skal være altafgørende at skæve til.

- For mig handler det om identitet, om jeg passede til mit studie eller ej. Og så tror jeg, at med alle de forberedelser og erfaringer, jeg har gjort mig undervejs, om at gøre mig selv mere attraktiv for erhvervslivet, så skal jeg nok klare mig.