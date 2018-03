Klokken 19 fredag aften bragede AGF og OB sammen på Odense Stadion, men op til kampen mente enkelte fodboldsfans, at der skulle buldres endnu højere.

Fyns Politi fik omkring klokken 15 adskillige henvendelser fra borgere om, at højtråbende folk kastede med kanonslag på Vestergade, blandt andet omkring Heidi's Bier Bar.

- Vi fik rigtig mange anmeldelser om, at der blev kastet flere kanonslag i bymidten, og det er selvfølgelig utryghedsskabende, når fodboldfans synger slagsange og smider fyrværkeri, siger vagthcef Ehm Christensen ved Fyns Politi.

De fyrværekriglade har haft mulighed for at overvære kampen: For kanonslagende udløste en sigtelse for overtrædelse af fyrværkeriloven, men fansene fik dog lov at gå, oplyser vagtchefen.