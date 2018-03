Region Syddanmark har overtaget det meste af den syddanske ambulancekørsel efter Bios' konkurs i 2016, men Trekantområdet kommer sandsynligvis ikke til at høre under Ambulance Syd lige foreløbig.

Kontrakten med Responce, der er ejet af storkoncernen Falck, gælder frem til september 2025, men regionen kan slippe ud af kontrakten efter fem år - i 2020. Alligevel ser det ud til, at regionen allerede nu beslutter at fortsætte med kontrakten perioden ud. Det har embedsværket indstillet til medlemmerne af Præhospitaludvalget, hvis indstilling derefter skal behandles i Regionsrådet.

Ny formand for Præhospitaludvalget, Mads Skau (V), kommer til at stemme for indstillingen på mødet tirsdag.

- Jeg har ikke ambitioner om at sende opgaven i udbud i 2020, siger han.

Det samme gælder næstformand Bente Gertz (S):

- Jeg stemmer for at beholde Responce. Det fungerer godt, siger hun.

Begrundelsen for at beholde Responce er ifølge indstillingen, at "tilbuddet fra Responce vurderes at være på et økonomisk relativt lavt og realistisk niveau. Det vil sige, at der formentlig ikke på nuværende tidspunkt kan forventes besparelser ved et nyt udbud."

Hvis regionen ønskede at opsige kontrakten med Responce i 2020, ville det skulle meddeles seneste med udgangen af august næste år.

Grunden til, at der allerede tages stilling til samarbejdet med Responce nu, er, at et eventuelt nyt udbud allerede skal igangsættes i starten af 2018, hvis man skal være sikker på at kunne nå det.

Men fra embedsværkets side vurderer man, at der i den nuværende konkurrencesituation ikke er reelle private konkurrenter til Falck i Danmark, og at det vil være begrænset med interesserede udenlandske aktører som følge af de dårlige erfaringer, udenlandske aktører indtil videre har haft på det danske ambulancemarked.

Det hører også med, at Responce - modsat Bios - har været en stabil samarbejdspartner i hele perioden, også før Falcks opkøb, og har samtidig suppleret først Bios' og siden Ambulance Syds beredskab.

Ambulance Syd dækker selv Fyn samt Syd- og Sønderjylland.