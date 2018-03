6. Kasper Kling, Vejle, ansat i en grossistvirksomhed

Vi har ikke helt sat os så meget ind i det derhjemme, men det er klart, at vi vil komme til at mærke det. Vores datter på otte år går på Vinding Skole og risikerer jo ikke at skulle i skole. Vi er ikke begyndt at kigge efter en pasningsmulighed endnu. Men det bliver vi nok nødt til. Vi arbejder begge inden for det private.