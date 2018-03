Du sidder højst sandsynligt på en nu, mens du læser avisen. En stol bestående af fire ben, et sæde og en ryg. For de fleste er en stol en praktisk foranstaltning, der gør det muligt at sidde opret ved spisebordet eller behageligt, blødt i hjørnet af stuen. For andre er stole forbundet med kærlighed til designet, udtrykket og materialerne, og for få bliver stolen en besættelse, som det vel nærmest var for Hans J. Wegner, der designede ikke mindre end 500 af dem i forsøget på at finde frem til den perfekte form.

Frantz Longhi befinder sig nok et sted mellem kærlighed og besættelse med sin 300 stole store samling af de (for det meste) firbenede møbler.

- Det er jo en forfærdelig last, for jeg har ikke plads til alle de stole. Det ville være meget nemmere at samle på frimærker. Men helt basalt set bliver jeg bare betaget, når jeg ser en smuk stol. Jeg bliver betaget af kreativiteten og de mange måder, man kan udforme en stol på. Nogle er friske, nogle er elegante, andre er næsten afvisende. Det er ligesom små personligheder, der kan være glade og triste, siger Frantz Longhi.

Han er arkitekt, ejer af Kähler, direktør i Paustian, mangemillionær og manden bag det nye møbelbrand Warm Nordic, der 22. marts lancerer en komplet kollektion af 100 møbler, lamper, boligtilbehør og ikke mindst 50'er-stole fra Frantz Longhis samling.

Der er lige dele passion, selvtillid og millioner i Longhis nye designkollektion. Det er ikke set før, at et nyt varemærke bliver lanceret med så omfattende en kollektion på en gang.

- Den normale måde - eller måske den rigtige måde - er, at man har en stol, man synes er fed, og så prøver man at sætte den i produktion. Og går det godt, udvider man med en sofa og et spisebord. Men vi vil komme med noget nyt, der er anderledes, og så bliver vi nødt til at vise, hvordan vi tænker det i en sammenhæng. Warm Nordic er en stil. Men det er også lidt modigt, og vi er meget spændte, siger han på umiskendeligt, beskedent aarhusiansk.

Men det design, som Frantz Longhi rører ved, plejer at blive til guld. Han opkøbte konkursboet i Kähler i 2008 og genopfandt keramikvirksomheden, så der nu er få danske vindueskarme, der aldrig har set en Kähler-stribet krukke. Sidste år indtog han direktørstolen i møbelkæden Paustian, da han købte to af de tidligere ejere ud, og i mellemtiden har han arbejdet på at få Warm Nordics nye kollektion sammensat, produceret og markedsført.

Et arbejde, der har krævet flere års detektivarbejde, overtalelsesevner og masser af dyre valg.