Psykolog Mette Holm har skrevet en bog, der gør op med mad som syndigt. Det er også et opgør med sundhedstyrrani og madforskrækkelse, derfor har hun samlet en række opskrifter, som hun kalder "komisk modsatte". For hvis vi alle sammen slappede lidt mere af med mad og begyndte at lytte til kroppens signaler, ville det ikke være så stort et problem, mener Mette Holm. Tag et par af hendes opskrifter med i køkkenet.