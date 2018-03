I dyreværnsloven er der generelle bestemmelser, som man skal overholde, hvis man holder dyr som for eksempel hobbyhøns. Man skal sørge for foder, vand, pasning og et hus, hvor de kan stå i læ for vejr og vind.Det er tilladt at bruge visse rester fra fødevareproduktion som supplement til foder. For eksempel grønt og frugt. Men det er en forudsætning, at det ikke har været i kontakt med animalske produkter som for eksempel kødpålæg, fiskeprodukter eller skaldyr.For at beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza, skal høns have vand og foder indendørs eller under fast tag eller overdækning, der sikrer at vilde fugle ikke kommer i kontakt med deres foder og vand.Læs mere og om regler for stalddørssalg på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk eller på din kommunes hjemmeside.

- Det, der er sket, er meget dramatisk. For buræg har haft en meget dominerende position på markedet. Men vi solgte vores sidste buræg i 2017, fortæller Signe D. Frese, der er CSR-direktør for Coop. CSR er betegnelsen for en virksomheds arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretning.

Coop havde lagt en plan om at udfase salg af buræg inden 2020. Grunden til, at butikskæden har sagt farvel til det udskældte æg tre år før forventet, hænger sammen med forbrugernes indkøbsvaner og producenternes omstilling.

- Debatten om dyrevelfærd og buræg har eksisteret i lang tid. Det har måske taget noget tid, før debatten er modnet. Man kan sige, at der nu er gået hul på ketchupflasken, og det betyder, at forbrugerne ikke længere lægger buræg i indkøbskurven, fortæller CSR-direktøren.

Under æggeskallen Fritgående høns skal have adgang til et udeareal. Indendørs må der maksimalt gå ni høns pr. kvadratmeter. Der er intet krav om økologisk foder, adgang til grovfoder og dagslys i hønsehuset. Gensplejset foder er tilladt.Øko-høns skal have adgang til et udeareal. Indendørs må der maksimalt gå seks høns pr. kvadratmeter. Øko-høns skal have økologisk foder, adgang til grovfoder og dagslys i hønsehuset. Gensplejset foder er forbudt.



Høns, der lægger skrabe-æg, må indendørs maksimalt gå ni høns pr. kvadratmeter. Der er ingen krav til, at hønsene skal have adgang til et udeareal, økologisk foder, grovfoder eller dagslys i hønsehuset. Gensplejset foder er tilladt.



Høns, der lægger bur-æg, må indendørs maksimalt gå 16 høns pr. kvadratmeter. Der er ingen krav til, at hønsene skal have adgang til et udeareal, økologisk foder, grovfoder eller dagslys i hønsehuset. Gensplejset foder er tilladt.



Kilde: Økologisk Landsforening.

Hun peger også på producenternes hurtige omstilling som årsag til, at burægget er forsvundet så hurtigt fra indkøbshylderne.

- Til producenterne meldte vi ud, at Coop ikke vil sælge flere buræg efter 2020. På den måde havde de tid til at omstille sig. Hvis vi meldte ud, at vi ikke ville sælge buræg fra den ene dag til den anden, ville en masse producenter være nødt til at dreje nøglen om. Det er heller ikke særlig ansvarligt. Men det har vist sig, at producenterne har været hurtige til at omstille sig, forklarer Signe D. Frese.

Statistik På et år er produktionen af buræg faldet med 30 procent.Den udgør nu en mindre andel end både skrabeæg og økologiske æg.



For bare halvandet år siden udgjorde buræg den største andel.



I juli, august og september 2017 stod skrabeæg for den største del af den samlede produktion: 35 procent for skrabeæg, 29 procent for økologiske æg, 26 procent for buræg og 10 procent for æg fra fritgående høns.



Kilde: Danmarks Statistik.

Den næste udfasning, som Coop arbejder på, er at fjerne forarbejdede varer, der indeholder buræg, fra butikskæder som Kvickly, Fakta, Super Brugsen og Dagli'Brugsen. Udfasningen er allerede en realitet i Irma-butikkerne.