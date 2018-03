Det sidste sker, fordi man gør sig mere umage, når man laver mad til andre, for det bliver kedeligt hele tiden at spise det samme sammen. Man sjusker mindre, mener kogebogsforfatteren, fordi det at lave mad til andre er som at give oplevelser og kærlighed.

- Der sker en hel masse ved et måltid. Når man deler mad, bliver man lettere venner. Jeg tror, det handler om, at man nyder noget sammen. Det er sanseligt og noget, man deler i et åbent rum, så på en måde er det meget intimt og privat. Men man kommer også til at spise mere varieret og sundere, når man spiser sammen med andre, siger Katrine Klinken.

- Traditioner og gentagelser er vigtige. Påsken er starten på en ny sæson, og vi kan igen bruge af naturens gaver. Hønsene lægger æg, og ramsløgene spirer. Engang var der ikke nok mad hele tiden, som vi jo har i dag, så der blev opbygget ritualer omkring høsten, når lammet blev slagtet, eller når hønsene lagde æg igen, blandt andet at man deler for at overleve. Og det ligger dybt i os, siger hun.

Men det er ikke kun til hverdag, at det er vigtigt at mødes og dele måltider.

Men den kærlighed kan godt gives i mindre portioner, end et traditionelt påskefrokostbord ville byde på. For mens traditioner er gode at holde fast i, skal de også fornyes, mener Katrine Klinken. Og hun ville starte med mængden og kvaliteten af maden.

- En gang var det luksus, at der var overflod af mad, fordi man ikke havde så meget. Men nu er luksus mad lavet af ordentlige råvarer. For eksempel et æg fra en høne, der har haft et godt liv. Jeg synes, at man skal holde traditionerne i hævd ved at vide, hvorfor man spiser råvarerne, og hvordan man får fat i dem i god kvalitet, siger hun.

Æg, vilde urter, fiskeæg, skaldyr, lam og kylling er de råvarer, som kogebogsforfatteren selv vil spise, når påsken kommer. Fordi de er i sæson, og fordi man ikke har kunnet få dem i god kvalitet længe. Og det er kvaliteten og smagen, der skal være i centrum på påskefrokostbordet, mener hun.

- Man kan ikke lave lort om til lagkage. Det behøver ikke være kompliceret at lave god hjemmelavet mad, og det er lettere med gode råvarer. Mange ville måske tro, at man ikke kan tillade sig at servere en kyllingesteg, men har man fundet den gode kylling fra en gårdbutik, vil ens gæster komme i himlen over smagen, som de ikke kan huske, hvornår de sidst har oplevet, siger Katrine Klinken.

- God mad gør glad. Den gør stemningen bedre, og samværet mere nærværende. Men maden smager også bedre, når man spiser den sammen med andre, siger hun.