Leg. I Den Fynske Landsby leger man sig gennem påskedagene. På det levende frilandsmuseum bliver gamle lege med æg sat i gang for, at de besøgende kan opleve, hvordan det var at være børn i 1800-tallets landbosamfund - og der er langt til ipad og morgentv fra æggeløb og trantning. Prøv selv fire af landsbyens æggelege.

Æggeløb

Alle i familien får en ske, de skal lægge et æg på. Man skal selv have lov til at vælge det helt rigtige æg. Et reb, en snor eller en pind markerer start og slut. Længden kan afstemmes efter hvor gamle deltagerne er. Der tælles ned og på tre, to, en - løb, sætter man løbet igang. Man skal frem og tilbage på ruten uden at tabe ægget. Taber man ægget, starter man forfra. Vinderen er den, der kommer først i mål. Den Fynske Landsby Den Fynske Landsby i Odense åbner efter vinterpausen skærtorsdag 29. marts.Museet holder åbent skærtorsdag og langfredag klokken 10 til 16, samt påskelørdag, påskesøndag og anden påskedag fra 10 til 17.



Billetterne koster 75 kroner for voksne og ingenting for børn mellem 0 og 17 år.

Pikke æg

Til at lege pikke æg skal æggene være helt hårdkogte. Man står to og to overfor hinanden med hvert sit æg i hånden. Den ene råber "Helt æg", og den anden svarer med samme tilråb, hvorefter man holder ægget i hånden med spidsen fremad. Så slår begge et hårdt, kort slag mod hinandens æg, og den, hvis æg ikke går i stykker, har vundet - præmien er den andens æg.

Trante æg

Her skal man have lidt udstyr stillet op, inden man kan gå igang. Man skal bruge et bræt eller en træplade, som man lægger med den ene ende på gulvet og den anden lidt hævet ved hjælp af en klods. Man kan udjævne overgangen til jorden med lidt sand eller grus. Så er man klar til at trante æg - den første triller sit æg ned ad rampen, og de næste skal forsøge at ramme de æg, der allerede ligger. De æg man rammer, vinder man.

Gemme æg