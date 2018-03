11 lande har underskrevet en slankere udgave af en frihandelsaftale for stillehavsområdet (TPP)

Det var den aftale, som Donald Trump besluttede at trække USA ud af, kort efter han blev indsat som præsident sidste år.

Aftalen blev underskrevet torsdag ved en ceremoni i Chiles hovedstad, Santiago.

Med USA om bord ville den have dækket 40 procent af den globale økonomi.

TPP blev i første omgang anset for at være død, efter at USA trak sig fra aftalen.

Men de øvrige lande valgte at gå videre, og de siger efter underskrivelsen i Chile, at TPP vil være åben for USA, hvis landet skulle komme på andre tanker senere.

- Vi er stolte over at have afsluttet denne proces. Det sender et stærkt signal til det internationale samfund om, at åbne markeder, økonomisk integration og internationalt samarbejde er de bedste værktøjer til at skabe økonomiske muligheder og fremgang, lød det fra Chiles præsident, Michelle Bachelet.

Næsten samtidig sendte Trump fra Det Hvide Hus det stik modsatte budskab. Han anklagede den åbne internationale handel for at have kostet USA dyrt, og han meddelte, at han lægger told på import af stål og aluminium for at beskytte den hjemlige sværindustri.

De 11 lande er Australien, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam. De udgør et marked på 500 millioner mennesker.