Filmoptagelser

Kameraet kører, kostumerne er klar, og 25 mand kæmper for at få scenerne i kassen til den sidste Afdeling Q-film med Nikolaj Lie Kaas i rollen som Carl Mørck.

Afdeling Q: - Johanne, kør. Stilhed. - Nicolas, gå. Stilhed. En sort Skoda kører mod kameraet og stopper på det aftalte sted. Fyrtårnet, Sprogø og Storebæltsbroen troner i den disede, næsten spøgelsesagtige baggrund. Skuespiller Johanne Louise Schmidt ruller vinduet ned og lirer karakteren Roses replikker af. Nicolas Bro svarer. Nikolaj Lie Kaas sidder på bagsædet forklædt som den introverte politibetjent Carl Mørck. Mere om filmen "Journal 64" er nummer fire i serien om Afdeling Q.Den instrueres af Christoffer Boe, der har lavet "Spies og Glistrup" og senest TV 2's nye dramaserie "Kriger".



Filmene er baseret på forfatter Jussi Adler Olsens berømte krimier.



Filmselskabet Zentropa forventer biografpremiere den 4. oktober 2018.



De tre første film har solgt 2,2 millioner biografbilletter. "Journal 64" forventes at blive endnu et hit.



Optagelserne startede den 16. januar 2018 i Nordtyskland. Siden er der blevet filmet på Sprogø og i København.



Filmen har et budget på 38,2 millioner kroner.



Det er sidste gang Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares spiller rollerne. De resterende bøger skal filmatiseres af Nordisk Film.



Udsnit af rollelisten:



Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck, politi).



Fares Fares (Assad, politi).



Johanne Louise Schmidt (Rose, sekretær).



Elliot Crosset Hove (Curt Wad, ung læge).



Anders Hove (Curt Wad, ældre læge).



Fanny Leander Bornedal (Sprogø-pigen Nete).



Clara Rosager (Sprogø-pigen Rita).



Nicolas Bro (journalisten Brandt). Scenen er en brik i den kommende film "Journal 64" og viser Rose, Carl og Assad fra Afdeling Q ankomme til Sprogø for at forfølge et dystert spor i en mørk og hengemt mordsag. - Vi tager den igen, siger instruktøren i sin walkie talkie og gemmer sig i North Face vinterjakken.

Afsluttet univers

Optagelserne er nogle af de sidste - ikke bare i "Journal 64", men i hele fortællingen om Afdeling Q med Nikolaj Lie Kaas og selskabet Zentropa. Mere om Jussi Adler Olsen Forfatter til krimiserien i syv bind om Afdeling Q.Bøgerne er oversat til over 40 forskellige sprog.



Der er solgt over 15 millioner eksemplarer i alt.



Har udgivet bøgerne:



Kvinden i Buret, 2007.



Fasandræberne, 2008.



Journal 64, 2010.



Marco Effekten, 2012.



Den Grænseløse 2014.



Selfies, 2016.



Forfatteren forventer at udgive yderligere tre bøger, der alle skal filmatiseres. Efter en del ståhej og kritik fra arkitekten bag, den verdenskendte forfatter Jussi Adler Olsen, har Nordisk Film overtaget produktionen af de kommende film i serien. - Det er helt vildt ærgerligt, at andre skal køre det videre, men vi føler, at vi har leveret tre, forhåbentlig fire, gode film, forklarer producer Louise Vesth, der har været med på produktionen lige fra begyndelsen. I samme omgang har forfatteren ytret ønske om andre skuespillere i rollerne som den kejtede Carl Mørck og den akavede Assad. - Hvordan er det, at det er sidste film? - Det er faktisk vemodigt, og det er lidt rørende at sige farvel til Afdeling Q, forklarer Nikolaj Lie Kaas og læner sig tilbage i stolen i Carl Mørcks brune cottoncoat. - Vemodigt, ja, tilføjer Fares Fares, der spiller Assad. - Men det bliver også godt. De her fire film har været en ordentlig mundfuld. Da vi havde lavet den tredje, tænkte jeg et sekund: Er der en mere? Men det har været utrolig sjovt. Forud for "Journal 64" har holdet optaget "Kvinden i Buret", "Fasandræberne" og "Flaskepost fra P", der alle tre er blevet biografbaskere med mere end 700.000 solgte billetter i gennemsnit. - Hvad tænker I om, at fortællingen kører videre uden jer? - Det tænker jeg slet ikke på. Vi har gjort vores, siger Fares Fares, der iført Assads sorte læderjakke og med den sjove, dansk-svenske blanding er svær at forestille sig erstattet. - Enig, istemmer Nikolaj Lie Kaas og retter på Carl Mørcks slips. - Jeg forholder mig slet ikke til, hvad der skal ske herfra. Vi har afsluttet universet med Afdeling Q, og jeg her glad for at have været med. Hvad der sker herfra, er deres (Nordisk Films, red.) butik.

Vovehals

Mens hovedpersonerne får varmen i den gamle spisesal på Kvindehjemmet på Sprogø, knokler produktionen med at flytte hele settet om på den anden side af øen, så bygningen kommer i baggrunden. Sprogø og det gamle kvindehjem spiller en central rolle i filmen, der trækker tråde tilbage til en mørk tid i Danmarkshistorien, hvor "moralsk defekte" kvinder blev sendt til øen på ubestemt tid og uden returbillet. Den isolerede skæbne kan man næsten fornemme under optagelserne, hvor øen og de gule bygninger henligger i tyk tåge, der næsten får broen - og adgangen til resten af Danmark - til at forsvinde. Efter frokosten for det forfrosne filmhold tøffer skuespillerne ud i kulden iført deres orange dynejakker og gør klar til eftermiddagens optagelser på sydsiden af øen. Nikolaj Lie Kaas får øje på en klat is på græsplænen. - Kan man gå på isen? spørger skuespilleren med det stolte familienavn og tiltrækker sig producerens opmærksomhed. - Nej, og du skal ikke prøve! Stjernen stikker foden ud på den forvoksede vandpyt og lader sig glide rundt i sine brune sko med glat bund. Sekundet senere hopper Fares Fares med på unoderne. - Pas nu på! råber produceren og fortæller i stedet om den scene, der skal filmes om lidt. - Vi skal optage en scene nu, hvor Carl, Rose og Assad finder en giftig plante, der hedder bulmeurt. Den har stor betydning for opklaringen af hele den her gamle mordsag. - Er det en rigtig bulmeurt? spørger Nikolaj Lie Kaas, der er kommet i land fra vandpytten uden skader. - Altså er den giftig? - Ja. Produceren nikker. - Sikker? spørger han og napper et blad fra plantens stilk. Hun nikker igen. Skuespilleren smiler og propper det lysegrønne blad i munden. Tygger lidt. - Det gjorde du ikke! udbryder Louise Vesth og slår vanterne mod hinanden. - Tænk, hvis du bliver dårlig af det. Han tager sig legende til halsen og siger lyde, som om han bliver kvalt. - Nikolaj, stop og kom herhen, råber instruktøren til den populære skuespiller, der tydeligvis har mere spræl end karakteren Carl Mørck.

Måles på billetter