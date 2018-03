En pludselig interessen for projekter i beddingen på Frederiksø har fået politikere til at starte en genovervejelse af fordelingen mellem erhverv og kultur på den gamle værftsø i havnen.

- Det her er ikke bare lige en beslutning, der skal træffes hen over en formiddag, som udvalgsformand Flemming Madsen (S) siger.

Havneplanen Det fremgår af havneudviklingsplanen, "Fremtidens Havn - Udviklingsplan for Svendborg Havn", at Frederiksøs nordlige del tilegnes erhvervsformål, og at bygningerne og området på den sydlige del transformeres og udbygges til kultur og kulturelle erhvervsformål. Hensigten med at forandre den sydlige del af Frederiksø er at skabe et attraktivt kulturliv, som kan blive et nyt omdrejningspunkt for Svendborg og Svendborg Havn i særdeleshed. Den sydlige del af Frederiksø er blevet gjort offentligt tilgængelig ved at forbedre adgangsforhold. Udviklingsplanen peger desuden på, at "I den gamle bedding på øens sydside kan der arbejdes med at etablere et nyt aktivt byrum med plads til et bredt udvalg af maritime aktiviteter som en strand, beachvolley, et træskibsprojekt, mv.". Planen blev vedtaget i byrådet i februar 2014.

Men nu er politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget kommet i et dilemma, der har fået dem til at sætte sig selv på pause og åbne en debat om fordelingen mellem kultur og erhverv på den gamle værftsø igen.

Svendborg: Beslutningen er egentlig truffet. I havneplanen, der blev vedtaget for fire år siden, er stregerne for, hvor der skal være erhverv, og hvor der skal være kultur på Frederiksø, trukket.

Omdrejningspunktet for dilemmaet er beddingen på Frederiksø.

“ Vores havn er jo et ømtåleligt område, så at have en konflikt på det, vil jeg meget gerne undgå. Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget

Beddingen hører ind under den del af øen, som er forbeholdt kulturelle og rekreative aktiviteter og virksomheder, men ingen har meldt sig på banen med projekter af den slags for beddingen, der har ligget ubrugt hen i mange år.

På dagsordenen for det seneste møde i udvalget skulle politikerne imidlertid forholde sig til ikke færre end fire projekter, er omhandler beddingen eller områderne lige ved siden af den. Tre kulturelle og et erhvervsrelateret.

Petersen & Sørensen Motorværksted ønsker råderet over en del af beddingen og lov til at bygge en 3200 kvadratmeter stor hal på kajen over for DLG. Samtidig ønsker et skibsprojekt også at bruge beddingen. De to andre er projekter, der omhandler arealerne mellem bagsiden af de gamle værftsbygninger og beddingen.

Der bliver ikke plads til det hele. Og det fik udvalgsformand Flemming Madsen til at komme med et forslag til resten af udvalget. I stedet for at vælge mellem projekterne på et kort udvalgsmøde foreslog han, at man i stedet giver alle byrådets partier mulighed for internt at vende spørgsmålet om, om man skal holde fast i den fordeling mellem kultur og erhverv på Frederiksø, som man vedtog i havneplanen, eller om de nye projekter giver anledning til at rykke stregen.

- Vi er jo nødt til at sige ja til noget og nej til noget andet. Og der synes jeg helst, vi skal være så enigt et byråd som muligt, så vi ikke får en stor diskussion om, hvorfor vi gjorde det, og hvorfor vi sagde ja til dem og nej til nogle andre. Kunne vi finde en eller anden løsning, hvor vi er rimeligt enige om, at det er den vej, vi går, ville det være fint. Vores havn er jo et ømtåleligt område, så at have en konflikt på det, vil jeg meget gerne undgå, hvis vi kan, siger han.