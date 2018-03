Koncert

Efter maden går turen over i privaten, hvor koncerten finder sted i stuen - der i øvrigt også har dannet ramme for både opera og julekoncert.

Under overskriften Mad & Musik serveres tre stykker smørrebrød, en ostemad og en øl eller et glas vin inden koncerten. Traktementet indtages i galleri-lokalerne i Brahetrolleborg Slots gamle snedkerbolig i Korinth klokken 18, hvor der samtidig er mulighed for at se udstillingen med malerier af Nis Schmidt og skulpturer af Erik Flygenring.

Korinth: Galleri Korinths venneforening inviterer til årets første musikarrangement fredag 16. marts - og der er mulighed for at få en bid brød først.

Kunstforeningen Galleri Korinth Venner planlægger at lave fire koncerter om året, og foreløbig er der - udover Mad & Musik 16. marts - planlagt en operakoncert den 8. juni.

Prisen for Musik & Mad er 150 kroner for medlemmer af Galleri Korinth Venner og 200 for ikkemedlemmer.

Vil man springe maden over og nøjes med musikken, er prisen 75 kroner for medlemmer og 100 for ikkemedlemmer. Koncerten begynder kl. 19.30.

Billetter kan bestilles på telefon 42 40 32 01 eller på mail til info@nebrot.dk med oplysning om navn og antal. /EXP