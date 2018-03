Brobyværk: FC Broby og Broby IF går nu sammen om at gentage sidste års succes. De står bag en forrygende forårskoncert med Concord Brass Band, der roses til skyerne af anmelderne og regnes for et af Danmarks bedste brassbands. Ja, bandet blev såmænd skandinavisk mester i 2017, så noget må der være om snakken.

Ved forårskoncerten i Brobyværkhallen lørdag 17. marts klokken 18 ledsages Concord Brass Band af solist Iben Mærsk.

Selve koncertbilletten koster 195 kroner, men derudover kan man købe en tapas-tallerken for 75 kroner.

Billetter kan købes hos Min Købmand i Brobyværk, Dagli'Brugsen i Nr. Broby og Byens Bager i Nr. Broby.