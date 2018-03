Konfrontation

To borgere har ved en fejl fået tilsendt en liste med følsomme oplysninger på 38 personer, der skylder penge for ældremad.Jeanette Andreasen, der er chef for HR og Økonomiafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense, beklager fejlen.

Der er 38 navne på listen. Det er meget personlige oplysninger. Hvordan kan det her ske?

- Der er tale om en menneskelig fejl, hvor man ikke får fulgt de procedurer, der er i forhold til den specifikke arbejdsgang. Det er jeg selvfølgelig rigtig ked af, for det må ikke kunne ske.

Har I gjort noget for at rette op på fejlen efterfølgende?

- Vi har fået indskærpet vores procedure, så den her konkrete fejl ikke kan ske igen. Der er tale om nogle ret specifikke omstændigheder lige i den her sag, som gør, at fejlen opstår. Det har vi rettet op ved at ændre vores procedure.

Hvad er det konkret, der er gået galt, når sådan en hel liste bliver vedhæftet et brev?

- For det første er det meget teknisk. Der er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse. I den arbejdsgang får man (kommunens medarbejder, red.) ikke fulgt de procedurer, der ligger. Inde i systemet får man sat et flueben et forkert sted, og det gør så, at de her dokumenter ryger med ud. Det, har vi sikret os, ikke kommer til at ske igen.

Der er 38 personer på listen. Kun den ene var relevant i det brev, borgeren fik. Har de 37 andre også modtaget den samme liste?

- Nej, det har de ikke. Da vi får jeres henvendelse, sidder den pågældende medarbejder og kigger alt igennem, som pågældende har lavet. Det er for at sikre os, at det her ikke er sket før. Men vi må konstatere, at det er sket to gange. Nøjagtigt den samme dag, og nøjagtigt af samme årsag. Og som sagt har vi nu sikret, at det ikke kan ske igen.

Kan du så garantere, at det ikke sker igen?

- Jeg kan garantere, at den her fejl ikke opstår igen, hvis man følger den arbejdsgangsbeskrivelse, vi har lagt ind.

Nu er skaden sket for to personer. Har I vurderet, om jeres procedure er for kompliceret?

- Jeg vil sige det sådan, at når man laver sådan en arbejdsgang, så skal den være meget præcis. Så derfor har vi læst den igennem endnu engang og sikret os, at den måde, vi har fået den beskrevet på, ikke kan misforstås. Derudover har vi indskærpet, at den dokumentation, vi lægger på sagen, aldrig indeholder andre oplysninger end oplysninger om den borger, sagen vedrører. Så derfor kommer fejlen ikke til at kunne optræde igen.