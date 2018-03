Odense Kommune har sendt en liste med følsomme oplysninger på 38 personer, der skylder kommunen penge for ældremad, til to forskellige borgere. - Det er simpelthen så langt ude, siger en af dem, der har modtaget listen.

Hvis du skylder kommunen penge for ældremad, er det en privatsag. Ligeledes kommer dit cpr-nummer ikke andre ved.

Derfor undrer det en kvinde fra Odense, at hun har fået tilsendt en liste med 38 personers fulde navn, deres cpr-nummer, kundenummer, og hvad de hver især skylder Odense Kommune for levering af ældremad.

Kvinden, der ønsker at være anonym, mistede sin mor sidste år. Da boet efter moren skulle gøres op, modtog hun en regning for, hvad moren skyldte for ældremad. Med regningen fulgte listen med de mange personfølsomme oplysninger.

- Det, der virkelig falder mig for hjertet, er, at det er ressourcesvage menneskers oplysninger. Min mor er død, så det her handler om de andre personer på listen. Det er syge og handicappede mennesker. Jeg har ikke meget forstand på, hvad man kan bruge de her oplysninger til, men jeg tænker alligevel på, om det her nu også ville kunne ske i andre sammenhænge, siger kvinden.

I første omgang modtog kvinden listen i sin e-boks. Men godt en uge efter havnede den også i hendes postkasse med et brev.

- Jeg har ikke meget tillid til Odense Kommune efter det her, fortæller hun.