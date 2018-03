Mette Abildgaard, 29 år, sidder i Folketinget for Det Konservative Folkeparti

- Jeg har modtaget direkte trusler om voldtægt. Det er klart noget af det mest ubehagelige, jeg har modtaget. Det er næsten lige så slemt som dødstrusler på mange måder, fordi det for en kvinde er noget af det suverænt mest intime og private.

- Især ét tilfælde sidder meget stærkt i min erindring. Det var et Facebook-opslag, hvor jeg udtrykte min glæde over, at Pusherstreet var blevet ryddet, fordi jeg ikke går ind for fri hash. Det førte til rigtig mange beskeder. Jeg tror det er den runde, jeg har været ude i, hvor jeg har fået flest "fri hash, din lille luder", "fuck dig, narkoluder", "fri hash, din møgfisse", "daf af, klamme so". Det var også i den forbindelse, at en skrev, at jeg "fortjente at få en kæp stukket op" nogle bestemte steder. Det var ret detaljeret og rigtigt ubehageligt. - Jeg har fået masser af indirekte trusler. De er jo snu mange af de her mennesker, for de ved godt, at det ikke kan anmeldes som en direkte trussel, for de skriver ikke "jeg kommer og dræber dig".

- Jeg er ikke sådan en rutineret politiker, der har været på Christiansborg i hundrede år og har fået sådan en hård skal, der gør, at alting bare preller af. Det er jeg simpelthen ikke, og derfor bliver jeg ked af det. Jeg kan mærke at mit humør daler, jeg bliver simpelthen depressiv i situationen. Jeg får lyst til at gemme mig fra sociale medier, fordi jeg frygter, hvad det kan udløse. Jeg får lyst til at holde igen med at mene noget af frygt for, at det giver sådan nogle runder.

- Jeg må helt ærligt indrømme, at jeg kan mærke, at jeg er blevet mere paranoid. En dag holdt jeg for rødt i et kryds ved H.C. Andersens Boulevard. I bilen foran mig stiger der to fyre ud og kigger direkte på mig, og jeg når sådan at tjekke, hvordan jeg skal få låst dørene på bilen, fordi jeg tænker "hvad vil de, hvem er de?". Så viser det sig, at de bare vil bytte side i bilen. Sådan har jeg aldrig haft det før. Jeg har aldrig følt mig paranoid.