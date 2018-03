Vester Aaby: Nogle ville måske mene, at tiden er ved at være løbet fra bierfesterne. Det gør man ikke i Vester Aaby. Her har arrangørgruppen i samarbejde med bandet TopSeven fundet en model, som virker. Syv timers non-stop musik, udklædning fra lidt efter middagtid og et et-liters krus i hånden samt skrålet "prost" med 600 andre gæster, hedder denne model. Sidste år var der cirka 620 gæster til festen skærtorsdag, i år håber man at kunne sælge lige så mange billetter. I år samarbejder arrangørerne med Billetten.dk om salg af billetter, så man kan se, hvor gæsterne bor, hvilken dag, der sælges flest billetter, samt hvor langt man når fra dag til dag. Det viser sig, at der ud over mange fra Faaborgområdet er solgt billetter så langt væk som Køge, Vejle, Viby ved Aarhus m.v.