Kom ned fra den høje hest, Elbæk: Det er en hetz mod landbruget

Replik: Uffe Elbæk fremfører igen sit ønske om 100 pct. økologisk landbrug i Danmark i avisen Danmark den 9. marts. Men han baserer sine påstande på politisk hetz og lovgivningsmæssige skævheder - en hetz han dog benægter. F.eks. skriver han at økologi er en bedre forretning og at rekord-mange omlægger.

Ja, den nuværende hetz og de mange hundrede millioner der gives i omlægningstilskud trækker naturligvis økonomisk trængte landmænd i den retning. Landmænd der i øvrigt er trængte pga. en politisk regulering baseret på forkerte antagelser, løgne og førnævnte hetz, hvor f.eks. nitrat blev gjort til den store skurk i miljøpolitikken. Ligeså med plantebeskyttelsesmidlerne, hvor man har fastsat grænseværdier for deres tilstedeværelse i drikkevandet, mange hundrede gange under de sundhedsskadelige værdier.

Man lukker altså for sundt og godt drikkevand pga politiske ambitioner. Ikke på grund af sundhedsfare. Man skræmmer borgerne pga en risiko der samlet set er på niveau med at drikke et glas rødvin hver tredje måned!

Så kom ned fra den høje hest, Uffe. Hvis det ikke er hetz, hvad er det så? I har allerede ødelagt jeres drikkevand under byerne. Nu vil I lukke dansk landbrug pga nogle luftige drømme, der ikke bare vil koste danskerne 20 milliarder kroner ekstra om året til dyre økologiske varer, der er fyldt med pcb, dioxin og campylobacter. I vil også tvinge landbruget til at pløje ekstra 1 million hektar natur op pga økologiens ineffektivitet. Og så kalder I det tilmed naturvenligt. Uff...