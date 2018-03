Svar fra TV 2: Vi talte med dem, det handlede om

Fyens Stiftstidendes redaktionschef Peter Hagmund-Hansen kritiserer i en leder TV 2 for at "afspore en yderst relevant debat" med et indslag om somaliske kvinder i Vollsmose. Desværre er der en række misforståelser i lederen, der ikke gavner debatten.

Indslaget handlede om årsagerne til, at 70 procent af de 30-59-årige syriske, libanesiske, irakiske og somaliske kvinder - ifølge tal fra Danmarks Statistik - er uden job. Disse årsager undersøgte vi, som det er normalt for tv-journalistik, ved at opsøge og tale med nogle af de mennesker, det handler om.

Måden, vi lavede indslaget på, står vi stadig ved: Først forklarede vi foreningen, at vi gerne ville lave et indslag om regeringens kommende ghetto-udspil og om beskæftigelsesaspektet. Dernæst lavede vi selve indslaget i forbindelse med et møde, hvor der var 11 kvinder til stede, inklusive formanden. Her ville vi først afklare, hvor mange af dem, der dels talte dansk, dels var i job, for så at interviewe et par af dem. Vi spurgte i alt tre gange, hvor mange af dem, der var til stede, der kunne dansk - men ingen rakte hånden op. Tolken forklarede, at kvinderne forstår dansk, men ikke taler det så godt. Derefter spurgte vi, hvor mange af de 11 kvinder, der var i et lønnet arbejde - uden at nogen markerede. Tolken bekræftede, at ingen af de 11 var i arbejde, men flere tilkendegav at have sendt en ansøgning for nylig.

I pausen interviewede vi den advokat, der var aftenens oplægsholder. Vi ville også gerne interviewe nogle af kvinderne, men kun én af de 11 ønskede at medvirke. Vi talte bl.a. med hende om hendes jobsituation, danskkundskaber og hverdag. I resten af indslaget taler vi med Odense Kommune om udfordringer med sprog, integration og beskæftigelse.

Derefter laver vi så desværre to fodfejl: En tekst i en online-udgave af historien kan forstås sådan, at ingen af kvinderne i foreningen taler dansk, ligesom overskriften på historien fejlagtigt angiver, at ingen i foreningen er i arbejde. Begge dele bliver rettet - om end ikke alle steder på tv2.dk på én gang. Det er selvfølgelig uheldigt, at vi - ovenpå et indslag, som vi ellers står ved - laver disse fodfejl. Men det er disse fejl, der er tale om, hverken mere eller mindre. Det er også uheldigt, at der først hos DR på P3 og dernæst i Detektors fremstilling opstår yderligere forvirring: P3 fik interviewet en kvinde, som om hun var en af de 11 - men måtte derefter melde, at det var hun ikke alligevel. Og Detektor har mest dokumenteret, at det er svært at afgøre, hvornår man "taler dansk" - samt at der er uenighed om, hvorvidt man bør regne med det, når man dels spørger tre gange, dels én gang via formanden og to gange via tolken får bekræftet, at kvinderne ikke taler dansk.

Det holder ikke, når Peter Hagmund-Hansen hævder, at vores indslag - og de fodfejl, vi for længst har erkendt - alene skulle have afsporet debatten. Hvis debatten blev afsporet, var der mange parter om det.

Sidst vil jeg understrege, at formanden fik indslaget til gennemsyn to døgn inden det skulle sendes i tv. Vi havde aftalt at sende hende indslaget på mail, samt at hun skulle vende tilbage, hvis der var faktuelle fejl. Og vi gjorde det klart, at vi ønskede hendes hjælp til at undgå fejl eller misforståelser i indslaget.

Vi gav altså omhyggeligt såvel foreningen som os selv tid til at sikre, at de ikke følte sig misrepræsenteret. Og Peter Hagmund-Hansen går grundlæggende galt i byen, når han taler om at hænge folk ud, eller om manglende journalistisk etik og redelighed.