Replik: I indlæg i en lang række aviser kritiserer formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og næstformanden for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, pressen for ikke at have været kritiske nok (over for EU) i forbindelse med EU's Brexit-forhandler Michel Barniers nylige besøg i Danmark.

Man skriver: "Men chefforhandleren fik også lige tid til at smutte til Thyborøn for at mødes med nogle fiskere om, hvordan Brexit påvirker de danske fiskere, som fisker i britisk farvand. Besøget i Thyborøn var helt sikkert tænkt som et rent mediestunt. Og strategien lykkedes til fulde. For ingen kritiske spørgsmål fra de journalister, som dækkede "begivenheden""

Arrangementerne i Lemvig og Thyborøn var følgende:

Barnier kom til Lemvig fredag aften den 2. marts. Her havde han middag i 3 timer med borgmester Flyvholm og andre borgmestre fra fiskeriafhængige kommuner om fiskersektorens betydning for lokalsamfundene. Ingen presse til stede.

Lørdag den 3. marts, Thyborøn:

- Besøg på fiskemelsfabrikken Triple Nine - ingen presse til stede

- Kort sejltur med fiskefartøj med fiskere, som fisker i britisk farvand, og ja, 5 journalister og 5 fotografer

- halvanden times møde med fiskere og fiskeri-organisationsfolk - ingen presse til stede

- 15 minutters pressemøde

Barnier kom ikke bare et smut forbi - han tog sig tid. Danske fiskeres formål med at få Barnier på besøg var at holde fiskeri højt på Brexit-dagsordenen, så vi kan bibeholde vore fiskerettigheder og adgangen til britisk farvand også efter Brexit.

Jeg håber, at det er ønsker, som også deles af Dansk Folkeparti.

Med hensyn til mediestunt: Vi var forbavsede over, at hverken Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet eller BT var til stede. De plejer ellers nok at kunne finde vej til Thyborøn og hører vel med, hvis man skal tale om et mediestunt.