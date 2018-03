Replik: Kære Per Hovgaard. Lærerne har siden 2013 ikke haft en arbejdstidsaftale. Den daværende regering valgte at slette alt, hvad lærerne gennem over 100 år havde kæmpet sig til af ordentlige arbejdsvilkår. Demokratiske rettigheder, som man har forhandlet sig til, blev slettet med et penselstrøg . I dag har vi udelukkende lov 409.

Hvis resten af de offentligt ansatte ikke nu sætter hælene i, ender de også med at få fjernet alt det, fagforeningerne har kæmpet for gennem over 100 år. For lærerne drejer OK18 sig ikke om løn, den drejer sig om, at lærerne får de samme rettigheder, som alle andre ansatte i Danmark har.

En lærer har 42 arbejdstimer pr. uge.

En lærer har 12 minutter til at forberede og evaluere en time. Da lærere er helt almindelige mennesker, kan vi ikke (som andre heller ikke ville kunne) nå at læse en tekst og forberede os ordentligt på det, der skal arbejdes med i klassen.

Lærere har mange andre opgaver end selve undervisningen. Opgaver, der er usynlige for personer, der ikke har deres daglige gang på en skole.

Du er meget velkommen til at følge mig på mit arbejde en dag eller en uge.