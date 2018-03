DI har altid ondt af Mohamed og Ali - og det skal de ikke ha'

Opholdstilladelse: Grædekoret af folk, der er fortørnede over udvisningen af den somaliske slagterimedarbejder Mohamed Ibrahim, fortsætter med at vokse. Senest er Dansk Industri (DI) gået i brechen for Mohamed, som ifølge organisationen selvfølgelig skal have lov at blive i Danmark.

Argumenterne herfor er temmelig uklare, men det hører ikke til sjældenhederne, at arbejdsgiverorganisationer forgylder alle tænkelige former for udenlandsk arbejdskraft - ofte baseret på en vis mængde pladderhumanisme. Men Mohamed skal hjem! Også selvom Tican-slagteriet i Thisted rykker rundt på hans vagter i et forsøg på at sikre ham opholdstilladelse. Også selvom DI klynker og klager. Og det skal han af følgende grunde: For det første fik Mohamed kun midlertidig opholdstilladelse, da han kom hertil som flygtning fra Somalia. Grundlaget for denne opholdstilladelse er nu faldet bort, vurderer myndighederne, og alene af den grund skal Mohamed Ibrahim sendes tilbage til Somalia. For det andet har Mohamed job som slagter til en akkordløn på over 400.000 kroner om året.

Tican-slagteriet, der har den 21-årige somalier ansat, begræder tabet, men mon ikke det er muligt at finde en ledig dansker til at varetage netop dette job?! For det tredje har Mohamed en somalisk kone og et barn i Tyskland, som ikke har indrejsetilladelse til Danmark. Beholder han arbejdet på slagteriet i Thisted, har han krav på familiesammenføring. Vi ved fra den aktuelle debat, at 8 ud af 10 somaliske kvinder i Danmark ikke arbejder og dermed er en stor økonomisk byrde for samfundet.

Den byrde fortsætter med at vokse, hvis vi gang på gang lader stå til, fordi vi synes, at Mohamed eller Ali er flinke fyre, som vi ikke nænner at sende hjem. Men faktum er, at den ikke-vestlige indvandring koster danskerne mindst 36 milliarder om året, og vi kan ikke give efter for blødsødne argumenter den ene gang efter den anden, fordi det er det nemmeste og mest politisk korrekte.

Sidst, men ikke mindst, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad DI og alle dem, der taler Mohameds sag, synes, vi skal stille op, hvis Mohamed en dag bliver opsagt hos Tican? Skal danskerne så brødføde yderligere en somalisk familie, eller skal vi sende ham hjem til den tid? Jeg forestiller mig næppe, at DI bakker op om det sidste, for det ville være synd for Mohamed Ibrahim! Men synd for alle de danskere, der skal betale gildet, er det sjovt nok ikke!

Oveni alt dette kommer de kulturelle argumenter, for den muslimske indvandring skader den sociale og kulturelle sammenhængskraft i Danmark, og derfor skal vi også fokusere langt mere på hjemsendelser.