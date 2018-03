OK18: Kære journalister! Vi er nu i en tid, hvor samfundet pga. strejke og lockout kan blive lammet. I fokuserer meget på konsekvenserne af disse tiltag. Det ville klæde jer, hvis I rettede fokus på det som reelt er problemet. Alle er vel enige om, at en arbejdskonflikt af så enormt et omfang ikke kommer nogen til gavn. Tværtimod vil det skade mange mennesker og give en mere stresset hverdag for de fleste.

Prøv nu i stedet at se på dem, som er ansvarlige for at blive enige om arbejdsforhold og løn i næste overenskomstperiode. Er de dygtige nok til at nå et resultat? Vil de ikke, eller evner de ikke at føre forhandlinger med enighed til følge?

Siden 1. marts er der ikke skrevet noget om, hvordan det går med forhandlingerne. Kun om konsekvensen af manglende resultater. Er alle forhandlerne taget på ferie? Sker der noget i forligsinstitutionen? Disse oplysninger er meget mere relevante end alt det andet, som dog først sker i april sekundært i maj.