Ringe: Når kunsten hacker reklamekampagnens format for at sætte sig selv på dagsordenen i hele november måned, er Ringe med. Kampagnen kaldes #VærkDinVerden.#VærkDinVerden vil sprede sig til hele Danmark via de sociale medier og i form af otte helt nye kunstværker, der er skabt med det formål at sætte fokus på, hvordan kunsten virker på os i vores hverdag. Tilsammen bliver de fysiske værker, aktiviteten på de sociale medier, indgreb og events i det offentlige rum og en lind strøm af kommentarer, debatindlæg, virale og visuelle udladninger til kunstens eget svar på en kampagne. En kampagne med uendelig mange stemmer, positioner, vinkler og udtryk, der bringer kunsten i øjenhøjde og vender perspektivet til at handle lige så meget om den, der peger, som om det kunstværk, der peges på, fremgår det af en pressemeddelelse.De otte samtidskunstnere, der fungerer som fødselshjælpere for og primusmotorer i kunstens egen kampagne, skaber helt nye værker, der forholder sig til et eksisterende særligt værk på et særligt sted. De otte udvalgte kunstnere er: Christian Elovara Dinesen, Kristoffer Akselbo, Within Walls, Lars Arrhenius, Jacob Tækker, Jens & Morten, Charlotte Haslund-Christensen og Tanja Nellemann Poulsen.Sammen med #VærkDinVerden-kampagnen lanceres desuden en ny kunstpris til Danmarks bedste kunstværk i det offentlige rum.

#VærkDinVerden er udviklet og kurateret af Råderum og gennemføres med en række partnere, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune. /EXP