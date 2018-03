Hillerslev: Man behøver ikke få en fængselsdom for at blive klogere på livet inden for murene i Ringe Fængsel, for Hillerslev Husholdningskreds er vært ved et lysbilledeforedrag om det daværende statsfængsel, der var et resultat af en større reform af Kriminalforsorgen i 1970'erne. Det foregår i Hillerslev Landsbycenter onsdag 14. marts klokken 19.

Finn Andersen, der selv var ansat ved fængslet i 36 år fra oprettelsen i 1976, vil blandt andet fortælle om dagligdagen for både indsatte og personalet. Der serveres kaffe og te. Brød skal man selv have med. Det koster 50 kroner at overvære foredraget.