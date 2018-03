Fra 1. april kan man med tryghed gøre en frivillig indsats til glæde og gavn for kommunen. Politikerne er nemlig klar til at forsikre den frivillige indsats, hvis uheldet er ude.

- Det har vi så forholdt os til, og vi har sagt ja til, at det vil vi gerne. Det er et problem, hvis de kommer til skade, og der ikke er forsikring, der dækker, oplyser borgmesteren.

- Det er et problem, der er blevet rejst flere gange rundt om i landet i takt med, at der er kommet flere og flere frivillige og hjælpere til i kommunerne, siger Hans Stavnsager.

Men fra 1. april ser det anderledes ud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Politiker i Økonomiudvalget har nemlig sagt god for at forsikre den frivillige indsats, som eksempelvis skiltemaleren og mange andre laver.

Prøveperiode på to år Forsikringen skal træde i kraft 1. april. Der er lagt op til en prøveperiode på to år.Den frivillige indsats betegnes som en løs relation, hvor borgeren selv bestemmer hvorfor, hvornår og hvordan. Det udførte arbejde skal dog være til nytte for kommunen og lokalsamfundet - eksempelvis skiltemaling eller at samle affald. Frivilligt arbejde, som allerede i dag er dækket, er kendetegnet ved at ligne et ansættelsesforhold - dog uden løn. For at ens frivillige indsats kan dækkes, skal indsatsen være godkendt af en leder i kommunen, inden den påbegyndes. Forsikringsordningen er til private borgere. Medlemmer i foreninger og organisationer er dækket.

Arbejdet blev han bedt om at stoppe, fordi kommunen blandt andet ikke kunne tage ansvaret for hverken ham eller andre i tilfælde af et uheld, og sådan har det også set ud i mange andre kommuner, når det gælder en frivillig indsats i kommunens tjeneste.

Formanden for Fynsland, Gunnar Landtved, jubler over tiltaget. Paraplyorganisationen bragte det i spil for et år siden og har en lignende forsikring gældende for lokalrådene.

- Tager jeg min traktorplæneklipper og slår græsset på boldbanen, og en sten ødelægger en bilrude eller en rude i hallen, så kan det blive en dyr sag. Det er frygteligt, hvis der sker noget, og folk ikke er dækket, siger han.

- Det er en nødvendighed, for frivillige tænker ikke over det. Det bliver ikke sådan, at borgerne i Ryslinge, V. Åby eller andre steder siger "yes, det er godt gået". Det er frivilligheden, der driver værket, og man går ikke rundt og tænker på, hvad der kan ske, mener Gunnar Landtved.

Det giver Jens Kristensen fra Sdr. Nærå ham sådan set ret i. Han har i flere år samlet affald i vejkanten på den trafikerede Ibjergvej ved Årslev.

- Jeg har da tænkt, at der kunne ske noget, men det har ikke fyldt meget. Man skal passe på, hvad man siger, men reelt mener jeg ikke, at det er en risiko, siger Jens Kristensen, som bad kommunen om lidt udstyr, da han begyndte affaldsindsamlingen for år tilbage.