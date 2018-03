Ikke et rigtigt jubilæum, men dog en markant, rund dag. Sådan uddeler Ole Hansen om, at SuperBrugsen i Ørbæk, der ejes og drives af Ørbæk Brugsforening, fylder 120 år søndag den 18. marts.

Ørbæk: Efter et særdeles turbulent 2017 med omfattende om- og udbygning af SuperBrugsen i Ørbæk, kan de i dagligvareforretningen på Hovedgaden nu samle sig om det mere sjove, nemlig at markere, at det på søndag den 18. marts er 120 år siden, at Ørbæk Brugsforening, der ejer og driver SuperBrugsen, blev stiftet.

- Det er jo ikke noget rigtigt jubilæum, men vi synes, at det er så markant en rund fødselsdag, at vi gerne vil markere det, siger uddeler Ole Hansen.

Ørbæk Brugsforening 1898: Ørbæk Brugsforening etableres.



1901: Foreningen køber jord og lader opføre en butik på den adresse, hvor brugsen fortsat er. Jordkøbet kostede 1000 kroner, bygningen 2700 kroner.



1910: Butikken udvides.



1919: Start på udbringning af varer til medlemmerne. Der investeres i vogn, pris 660 kroner.



1921: Der indlægges elektricitet i bygningen.



1928: Vognen til udbringning af varer erstattes af varebil.



1930: Ørbæk Brugsforening har siden starten købt varer for 66.958 kroner.



1933: 35-året for foreningen fejres med fællesspisning, foredrag og dans. Samme år tilsluttes butikken vandværk, og hele tre haner installeres.



1938: 40-året fejres med endnu en fest. Endnu en bygning tilføjes til den eksisterende butik.



1940: På grund af krigen mørklægges butikken.



1943: Butikken lukker ugens fem dage kl. 17 og lørdag kl. 19 på grund af mørklægningskravet.



1955: Omsætningen oplyses til 773.717 kroner.



1963: Kontantbetaling indføres. Alt udestående skal være indbetalt senest 1. februar 1964.



1969: Refsvindinge og Ørbæk brugsforeninger går sammen. Refsvindinge-afdelingen lukkes 16 år senere i 1985. Fra 1969 har butikken selvbetjening.



1974: Ny tilbygning med slagteriafdeling indvies.



1979: Omsætningen runder nu de 10 millioner kroner.



1983: Butikker gennemrenoveres med nyt indgangsparti. Konkurrencen skærpes med Kvickly i Nyborg, Aldi og Bonus.



1990: Der indgås kontrakt med FDB om kædesamarbejde i SuperBrugsen med virkning fra 1. januar 1991.



1992: Omsætningen runder 20 millioner kroner.



1994: Butikken om- og tilbygges.



1997: Endnu en udvidelse og ombygning gennemføres, bl.a. nyt lagerrum og udvidelse af slagterafdeling.



2010: Køb af to huse og etablering af OK-benzinanlæg og vaksehal-



2017: Butikken gennemfører renovering og udvidelse af arealet til det dobbelte, og der bliver større slagter- og delikatesseafdeling. Det installeres nyt inventar. Investeringen er på 15 millioner kroner.



Marts 2018: SuperBrugsen, der fortsat ejes og drives som selvstændig forretning af Ørbæk Brugsforening, fejrer 120 år.

Så i SuperBrugsen er der i næste uge en masse aktiviteter med smagsprøver og naturligvis særlige 120-års-tilbud på forskellige varer.

Men der er naturligvis også fokus på de forgange 120 år, der er gået, siden en gruppe af foretagsomme og fremsynede folk i Ørbæk under indtryk af andelsbevægelsen samledes for at oprette deres egen indkøbsforening, Ørbæk Brugsforening.

Stiftelsesdagen var den 18. marts 1898, og fra starten foregik uddelingen fra ydmyge lokaler, men allerede tre år efter, i 1901, var foreningen i stand til at købe den ejendom, hvor Brugsen stadig ligger. Prisen var 1000 kroner for jorden, som blev betalt til ejeren, godsejer R. Lange.

Det var ikke nok at købe jorden, der skulle også bygges. Så snart stod der for 2700 kroner en brugsforeningsbygning, opført af tømrer Hans Chr. Ovesen.

Siden har Ørbæk Brugsforening sådan set ikke set til bagud, men hele tiden frem mod nye mål og flere kunder.

Gennem årene er brugsforeningsbutikken renoveret og udbygget i adskillige omgange som i 1994, hvor den nuværende uddeler, Ole Hansen, tiltrådte lederstillingen.

Han har med den ombygning stået for i alt fire større tiltag for det nuværende SuperBrugsen i Ørbæk. I 1997 blev butikken endnu en gang udvidet og ombygget med nyt lagerrum og større slagterafdeling. I 2010 blev OK-benzinanlægget med bilvaskehal på hjørnet af Hovedgaden og Hulvejen opført.

Flytningen af benzinanlægget var forløberen for at skaffe plads til den store ombygning og udvidelse af butikken, der foregik i 2017, hvor der blev investeret 15 millioner kroner, så butiksarealet blev fordoblet og der endnu engang blev mere plads til slagter og den populære delikatesseafdeling.

2017-investeringen var historisk stor, og Ole Hansen anser derfor, at SuperBrugsen i Ørbæk står godt rustet til konkurrencen på dagligvareområdet i de næste mange år.