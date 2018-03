Takket være strid på Balkan viser elektriske ure på Østfyn i disse dage den mest præcise soltid siden 1893. Læs forklaringen her.

Som man kunne læse i avisen Danmark fredag, har en uenighed mellem to Balkan-lande medført, at danske vækkeure, ure på mikrobølgeovne og andre, der styres af elnettet, har tabt seks minutter. Over de seneste tre måneder er der trukket 113 gigawatt-timer ud af det europæiske elnet, fordi Serbien og Kosovo er uenige om, hvem der skal levere strøm. Det har medført, at frekvensen er dalet en anelse i elnettet, også det danske net. Frekvensen er normalt på 50 Hz, altså 50 svingninger i sekundet, og når det tal daler en anelse, går ure, der får strøm fra nettet også en anelse langsommere. Det giver den pudsige effekt, at ure på Fyn - men ikke Sjælland - i øjeblikket er tættere på at vise den virkelige soltid, end de har været i 124 år.

Dansk Gudhjem-tid

Se, Danmark ligger i den mellemeuropæiske tidszone, hvor klokken overalt er nøjagtig det, som den er på den længdegrad, der ligger 15 grader øst for Greenwich. Det har klokken været siden 1. januar 1894, da Danmark tilsluttede sig det internationale tidszonesystem, hvor Jorden er inddelt i 24 tidszoner. Den 15. længdegrad passerer gennem Østermarie og Pedersker, som dermed er de eneste to byer i Danmark, hvor klokken faktisk er 12, når uret viser 12. Men fordi den lidt større by Gudhjem kun ligger to km øst for linjen, kaldes normaltiden af og til for Gudhjemtid som en spøgefuld henvisning til Greenwich-tid.

11 minutter fra soltiden

Jorden er fire minutter om at dreje en grad, så først efter 10 minutter når solen København. Der går yderligere syv minutter før sollyset krydser Storebælt og oplyser Nyborg. Fire minutter senere rammes Middelfart, og i alt tager det 28 minutter for solen at stå op over hele landet. Og hele tiden er det bornholmerne, der mest oplever, at soltiden svarer til "urtiden". I 124 år har vi fynboer måttet leve med, at klokken er 17 til 21 minutter foran den fynske soltid. Indtil nu. For når urene er seks minutter bagud, vil et ur i Nyborg eller Svendborg kun være 11 minutter fra at vise den virkelige soltid. Og så tæt har fynske ure ikke været på lokal soltid siden 31. december 1893. Men hvad med sjællænderne?

Strømgrænsen i bæltet

Ja, de aner overhovedet ikke, hvad vi taler om. For der går en anden grænse ned gennem Storebælt. En strømgrænse. Jylland, Fyn og omliggende øer er tilkoblet det europæiske elnet- mens Sjælland og omliggende øer er tilknyttet det nordiske elnet. Så det er kun vest for Storebælt, at vores ure har tabt seks minutter. Og kun vest for Storebælt, at vi har nærmet os soltiden så meget. Og ingen steder mere end på Østfyn. Så længe det varer.

Følg forsinkelsen live