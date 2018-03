Faaborg: De, der køber film ind til Helios-Teatret i Faaborg, har tydeligvis ramt plet: Der er ikke en eneste af årets store Oscar-vindere, der ikke har været - eller kommer - på plakaten. Årets bedste ikke-engelsksprogede film, chilenske "En fantastisk kvinde", kan man se fra 12. marts, og straks efter påske vises årets bedste film, "The Shape of Water". Den blev den store vinder ved den 90. uddeling af Oscar-priserne i Los Angeles. Filmen blev topscorer og fik - foruden bedste film-prisen - også priserne for bedste instruktion, bedste originale score og bedste produktionsdesign.

Frances McDormand blev kåret som årets bedste kvindelige skuespiller i "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", som har været vist i Helios. Sam Rockwell - der var med i den samme film - fik en Oscar for at have spillet årets bedste mandlige birolle. Animationsfilmen "Coco", der blev vist i Helios vinterferien, blev årets bedste i sin genre - og faaborgenserne forstod virkelig dens kvalitet, også før den fik sin Oscar: 438 gæster var inde og se den fine film.

Gary Oldman blev kåret som bedste mandlige skuespiller i Churchill-filmen "Darkest Hour" - som Helios har vist. Han fik i øvrigt også en Golden Globe for denne rolle. Den, der glimrede mest i en kvindelig birolle, var Allison Janney i "I', Tonya", som man kan se fra tirsdag 3. april, altså lige efter påske.

I øvrigt finder man en række af de Oscar-nominerede film og skuespillere på Helios-Teatrets kommende repertoire.