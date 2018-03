Nyborg: Efter en livlig generalforsamling er Nyborg Sejlforening klar til at tage hul på en travl sommer med masser af aktiviteter, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Klubben har igen fået mulighed for at blive vært ved et stort landsdækkende kapsejladsstævne, og lokalt kommer sommeren til at byde på masser af kapsejlads i private kølbåde, optimistjoller, ungdomsjoller og klubbens tre sportsbåde.

Nyborg Sejlforening er med i moderniseringen af Nyborg Marina, hvor klubben har fået moderniseret sit klubhus og har fået en stor hal til opbevaring af joller mv. samt nyt slæbested.

I løbet af sommeren planlægger Nyborg Sejlforening aktiviteter, der kan få flere børn, unge og voksne til at dyrke sejlsport. Klubben har i 2017 mistet en del medlemmer, og nu skal kurven vendes.

Bestyrelsen: Jens Haugaard er fortsat formand, Keld Pilegaard Møller næstformand, mens de øvrige medlemmer i bestyrelsen er: Krestine Frandsen, Charlotte Haugaard, Colin Carr, Dagny Jensen og Mogens Rasmussen. /EXP