Korinth: Hvilken virkning har frivillighed haft for lokalsamfundet i Korinth? Hvordan har frivilligheden det i Korinth, og hvad motiverer de frivillige?

Nogle af svarene kan høres i Korinth Hallen torsdag 15. marts klokken 19-21. Den aften inviterer Korinth IF beboere i by og på land til at høre om resultaterne og omfanget af det frivillige arbejde i lokalområdet.

Den lokale Amalie Hindborg og hendes to medstuderende, Muna Arden og Louise Grønnegård, har i forbindelse med en studieopgave på University College Lillebælt analyseret og interviewet lokale ildsjæle. Trioen har med et teoretisk afsæt beskæftiget sig med lokalområdet som et eksempel på, hvordan det frivillige arbejde kommer til udtryk i det moderne Danmark.

Resultaterne er langt hen ad vejen meget positive, ifølge Simon Ditlevsen fra idrætsforeningen. De viser, at frivilligheden i Korinth lever og har det godt, og at beboerne har været gode til at tilpasse sig nye forhold./EXP