Inspektøren i Ullerslev håber at kunne præsentere ny forpagter efter sommerferien. Løsning er fundet for skolebørn, der brugte cafeteria som kantine.

Ullerslev: Efter at forpagteren af cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter har opsagt sin kontrakt, er man gået i gang med at finde en ny. Det oplyser Reidar Wind, der er halinspektør i centret.

Forpagtningen udbydes af Nyborg Kommune. Forårssæsonen er så langt henne, at Reidar Wind ikke regner med at kunne finde en afløser i indeværende sæson.

- Men vi regner med at have en klar, før sæsonen begynder 1. august, siger Reider Wind, der håber på godt samarbejde med de foreninger, der bruger centret.

- Vi er jo nødt til at give brugerne lov til selv at have med og drikke med i hallen, indtil en ny forpagter træder til. Og det kan give lidt udfordringer for den nye, siger Raider Wind, som håber at finde en langtidsholdbar forpagter.

I hvert fald er han sikker på, at en ny forpagter vil kunne skabe sig en sund forretning med cafeteriet.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det er muligt at få en forretning ud af det. Jeg kan kun se, hvad der er lykkedes for de foregående forpagtere. Inden den seneste har vi på 20 år kun haft to forpagtere, pointerer halinspektøren.

Ikke kun sportsudøverne bliver berørt af cafeteriets lukning. Vibeskolen har benyttet cafeteriet som kantine, men lukningen betyder ikke, at børnene skal klare sig med madpakker hjemmefra eller og tilbringe skoledagen med rumlende mave.

Indtil videre er det kommunale storkøkken Madhuset trådt til og sælger sandwich, juice og salater til eleverne. Madhuset i Nyborg producerer både mad til hjemmeboende pensionister og beboere på plejecentrene i kommunen.