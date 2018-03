Forpagteren af Ullerslevhallens cafeteria har opsagt sin kontrakt med Nyborg Kommune efter at have opgivet at skabe en forretning af skolemad og mad til motionister.

- Der var simpelthen ikke økonomi i det, for der er alt for få aktive brugere, siger Kasper Villadsen, der anslår, at der reelt har været mellem 900 og 1000 aktive brugere i centret i indeværende sæson.

Årsagen er, at det ikke var muligt skabe en forretning, der var til at leve af, fortæller Kasper Villadsen, som var ved at gøre rent og rydde de sidste ting ud af køkkenet torsdag 8. marts.

Knap to sæsoner nåede Kasper Villadsen at forpagte cafeteriet. Han tiltrådte i oktober 2016 og investerede fuld af forhåbning i en modernisering af køkkenet for 200.000 kroner.

- Men heldigvis har jeg fået solgt udstyret til kommunen, så jeg kommer herfra uden tab, siger Kasper Villadsen, der forlader cafeteriet "med både glæde og vemod".

- I perioder har jeg arbejdet op mod 80 timer om ugen, så det har været med livet som indsats, for jeg har været ved at gå ned med stress, siger Kasper Villadsen, der har oplevet at stå i køkkenet og pludselig ikke kunne se noget på det ene øje, ligesom han har haft svært ved at huske ting - alt sammen stressrelateret.

- Så på den måde er jeg glad for at stoppe. Men jeg har virkelig været glad for at være her og for at være selvstændig og have min egen forretning, og jeg vil savne eleverne fra skolen og medlemmerne fra for eksempel senioridrætten - mange har været søde at spørge, hvad der skulle ske, siger Kasper Villadsen, der meget gerne vil mane et rygte i jorden.

- Jeg har fra eleverne hørt, at jeg er blevet fyret af kommunen, men det er ikke rigtigt; det er mig, der har opsagt kontrakten, understreger den nu tidligere forpagter, der ikke har ladet sig slå ud af, at forpagtningen ikke blev en succes.

- Lige nu vil jeg bare have mig et arbejde, og så har jeg givet et bud på en gård nede ved Svendborg. Der vil jeg gerne have en gårdbutik, hvor jeg kan sælge mine egne produkter og for eksempel have økologiske grise.